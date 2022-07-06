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Belediyelerin 5 yıldaki kaybı 752 milyon TL’yi geçti

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Merkezi hükümetin bütçedeki düzenlemelerinden dolayı 2019 yılından itibaren bu güne kadar 28 belediyenin devletten alması gerekip alamadığı miktar 752 milyon 137 bin TL’yi geçti

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Belediyelerin 5 yıldaki kaybı 752 milyon TL’yi geçti

Ülkede birçok belediye için “batık” deniliyor ama istatistiki veriler, hükümetlerin son yıllarda belediyelerin katkı paylarına nasıl el koyduğunu gözler önüne seriyor.
Merkezi hükümetin bütçedeki düzenlemelerinden dolayı 5 yılda her belediye bütçesinin ortalama yüzde 36.7’si kayboldu.
2019 yılından itibaren bu güne kadar 28 belediyenin devletten alması gerekip alamadığı miktar 752 milyon 137 bin TL’yi geçti.
28 belediyenin devlet katkısından 2022 yılındaki toplam kaybı ise 278 milyon 188 bine yükseldi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin son 5 yıldaki devlet katkısından dolayı kaybı 381 milyon TL’yi geçerken, Gönyeli Belediyesi’nin ise son 5 yıldaki devlet katkısından dolayı kaybı 108 milyon 665 bin TL’yi geçti.
Rakamlara göre Lefkoşa Türk Belediyesi, bu yıl devlet katkısından yaklaşık 247 milyon TL alması gerekirken, aldığı miktar 173 milyon oldu. Böylece bir yıllık kayıp 73 milyon TL olarak gerçekleşti.
Gönyeli Belediyesi’nin de bu yıl devlet katkısından yaklaşık 66 milyon TL alması gerekirken, aldığı miktar 46 milyon oldu. Böylece bir yıllık kayıp 19 milyon TL olarak gerçekleşti.
Lefke Belediyesi’nin de yıl devlet katkısından yaklaşık 36 milyon TL alması gerekirken, aldığı miktar 25 milyon oldu. Lefke’nin de kaybı 11 milyona yakın oldu.
 
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