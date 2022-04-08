Belediyelerde temkinli bekleyiş

Belediyeler reformuyla ilgili yasa tasarılarının görüşüldüğü komite çalışmalarını durdururken, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya “Sağlanan uzlaşı bizi rahatlattı. Bekleyip göreceğiz, temkinliyiz” diye konuştu



Cumhuriyet Meclisi önünde, belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere karşı başlatılan eylem sonlandırıldı. Belediye çalışanları grevlerini salı güne kadar askıya aldı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Temkinliyiz. Önemli olan siyasi partilerin uzlaşması, bizlerin de olurunu alarak yeni bir çalışma başlatılması” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belediyelerdeki grevin salı güne kadar askıya alındığını duyurdu.

BES ve DEV’iş, örgütlü oldukları belediyelerde dünden itibaren süresiz grev başlatacaklarını duyurmuştu.

Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarının pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattığı eyleme katılan Alayköy, Dikmen, Esentepe ve Serdarlı belediye çalışanları önceki gece geç saatte Meclis önünden ayrıldı. Belediye araçları da Meclis önünden çekildi, yol trafiğe açıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ilgili yasa tasarılarını görüştüğü toplantısı önceki gece geç saatlere kadar sürdü. Toplantı zaman zaman muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında gerginliğe neden oldu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 5 siyasi partinin başkanının salı günü bir araya gelerek belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili kriterler ve zeminle ilgili yeni bir çalışma başlatacağını söyledi.

Mustafa Yalınkaya, şu açıklamada bulundu:

“Komite çalışmalarını durdurdu… Arzu ettiğimiz Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin uzlaşarak belediyelerle ilgili, birleştirmeyle ilgili reformun gerçekleştirilmesiydi. Hassasiyetimiz olan, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda pürüz görülmüyor, birkaç noktasında görüş ayrılıkları var. Onlar da giderildikten sonra… Elzem olan durum buydu… Onda bir problem görülmüyor. Sağlanan uzlaşı bizi rahatlattı. Bekleyip göreceğiz, temkinliyiz. Önemli olan siyasi partilerin uzlaşması, bizlerin de olurunu alarak yeni bir çalışma başlatılması.”





