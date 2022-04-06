banner762
banner815
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
6 0
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
22 0
 
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
54 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
9 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
45 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
37 0
22 0
banner797
banner794

Belediyelerde süresiz greve gidiliyor

banner476

Belediyelerde süresiz greve gidiliyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi İdari İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden geri çekilinceye kadar yarın sabah 08.00’den itibaren örgütlü oldukları tüm belediyelerde süresiz greve gitme kararı aldı.

İki sendika adına yazılı açıklama yapan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı”na karşı duruşumuz ilk günden farksızdır. Tüm tepkilerimize ve uyarılarımıza rağmen tasarıyı ısrarla komiteye getirip görüşmeye çalışan bu hükümet, ülkeyi krallık kendisini de kral zannetmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Açıklamada, “Ülkeyi, belediyeleri, emekçileri günlerce sokaklarda nöbet tutmak zorunda bırakan, insanlarda umut, mutluluk, huzur bırakmayan bu hükümete karşı gücümüzün son raddesine kadar mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.