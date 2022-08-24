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Belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önündeki eylemi başladı

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Belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önündeki eylemi başladı
 

  Belediyelerde örgütlü sendikalar Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İş, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip tekrardan düzenlenmesini talep etmek amacıyla Meclis önünde eylem yapıyor.

Belediyelerin Birleştirilmesi Özel Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere Meclis Genel Kurulu’nun bugün saat 10.00’da toplanması beklenirken, Meclis önünde belediye çalışanları saat 8.00 itibariyle toplanmaya başladı.

Sendikalar, bugün saat 08.00’den itibaren de grevde olduklarını duyurdu.



- Eylem nedeniyle Lefkoşa’da trafiğe kapalı yollar



Dün akşam saatlerinden itibaren, sendikalar belediye araçlarıyla bazı yolları kapattı.

Polis Basın Subaylığı, eylem nedeniyle Lefkoşa’da trafiğe kapalı yolları açıklayarak, vatandaşı uyardı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, an itibariyle Meclis önü ve Meclis arka sokağı, Osman Paşa Caddesi- Şehitler Abidesi ile Halk Bankası arası trafiğe kapalı.

Cemal Gürsel Caddesi'nden gelen araçlar ise Girne Kapısı’ndan suriçine veya Şehitler Abidesi’nden Ledra Palas ışıkları istikametine yönlendiriliyor.

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