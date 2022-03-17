Belediyeler Reformu neyi kapsıyor?

HALKIN SESİ, hükümetin hazırladığı belediyeler reformunun taslak metnine ulaştı. Belediyeler Reformu ile hükümetin hedefledikleri ve daha fazlası madde madde bu taslakta.

Reform neyi kapsıyor?

• Belediyeler reformu ile birlikte, birleştirilen belediyelerin tüm borçları reform ödeneği ile ödenecek ve kendilerine yeniden başlama fırsatı verilecek.

• Reform ile şu an dünyada uygulanan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve merkezi otoritenin sahip olduğu gücün yerel yönetimler ile paylaşılması neticesinde, halkın belediyelerden beklediği hizmetlerin hepsi cevap bulabilecek şekle gelecek.

• Güç merkezden yerele kayacak ve yerel otoritesinin bölgesinde etkin ve verimli olması sağlanacak.

• Birleştirilmeyle iş gücü, makine ve ekipman gücü artacak ve hizmetlerin verimliliği artacak.

• Belediyeler reformu ile birlikte hayvan refah yasası eş zamanı olarak yürürlüğe girecek ve bu bağlamda merkezi iki noktada hayvan barınakları geliştirilecektir. Gerek duyulması noktasında ise hayvan barınakları yenilecek veya tekrar inşa edilecektir.

• Reformla birlikte disiplin sağlanacak ve belediyelerin gelirlerinin yüzde 20sini yatırıma döndürme zorunluluğu ile halka hizmet vermesi sağlanacaktır.

BELEDİYELER REFORMU İLE HEDEFLENEN;

1. sürdürülebilir ekonomik yapı

2. Güçlü kurumsal kimlik

3. Gelir yapılarında denge sağlama

4. Yatırımı ön plana çıkarmak

5. Coğrafi temeller üzerinde belediyelerin şekillendirilmesi

6. Reform ile bilimsel olarak bir belediyenin kurulması için ne kadar nüfusa gerek olduğu ortaya konacak, coğrafi olarak idari sınırlar net olarak belirlenecek ve ilçe ve belde belediyelerin görev tanımları yeniden belirlenecek

NEYE GÖRE 12 VEYA 13 BELEDİYE SAYISI?

Sayının mülki idare yasasına göre belirlendiği ifade edilirken, 6 ilçe 6 belde belediyesinin yasada yer aldığı ve yasanın uygulanabilir hale getirileceği belirtiliyor. Bir diğer taraftan ise şu anda Güney Kıbrıs’ta 30 olan belediye sayısının 14 ve altına inme çalışması olduğu ve Avrupa Birliği’nin Rum Yönetimi’ni 2024 yılına kadar verimliliğin sağlanması amacıyla bu karara zorunlu kıldığı da vurgulandı.

“BELEDİYELER KAPANMAYACAK BİRLEŞTİRİLECEK”

Küçük belediyelerin birleştirilerek daha güçlü kurumsal kimlik ve güç birliği sağlanacağı, nüfusa dayalı yerel gelirler sistemi olduğu için gelirlerin yeniden düzenleneceği kaydedilirken, Dünyada ve Avrupa Birliğinde de belediyelerin birleştirilmesinin gündemde olduğuna dikkat çekildi. Buradaki ana hedefin etkinlik ve verimliliğin artırılması olduğuna değinilirken, “Büyük ilçelerde çöp kamyonları günde 8 saat çalışırken, küçük belediyelerde yeterli miktarda çöp çıkmadığı için çöp kamyonları haftada 8 saat çalışmaktadır” örneğine dikkat çekildi. 2019 yılında DPÖ nün yayınladığı rapora göre belediyelerin sürdürülebilir mali yapısının olmadığı kaydedilirken, belediyelerin bugün itibari ile tespit edilen borcunun 600 milyon TL olduğu anımsatıldı



