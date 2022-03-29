Belediyeler Meclis önünde eylem yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi önünde “Anayasa’yı deldirtmeyiz, kaosa izin vermeyiz” sloganıyla eylem yaptı.Kuğulu Park’ta toplanıp Meclis’e yürüyen CTP’nin, eylemi; “Anayasa’ya sahip çıkmak ve yerel yönetimlerde kaosa dur demek için” düzenlendi.Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşeceği saatlerde düzenlenen eyleme, belediyeler de personel ve araçlarla destek verdi. Eylemde, sivil toplum örgütleri de yer aldı.“Belediyelerimizi kapattırmayız”, “Derdimizi bizden başkası anlamaz”, “KKTC’de 28 belediye değil 50 vekil fazla” yazılı pankartlar taşınan eylemde, “Belediyeler kapatılamaz”, “Hükümet istifa” sloganı atıldı, yasa çalışması kornalarla protesto edildi.Eyleme katılan belediye başkanlarından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bir aydır ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren, ne olduğu belli olmayan, ülkede kaos yaratan, ne çalışanda ne toplumda huzur bırakan bir “reformdan” bahsedildiğini kaydetti.Reforma karşı olmadıklarını, 10 yıldır bu reformun hayata geçirilmesini beklediklerini ancak bunun orta akıl ve günümüz belediyeciliğine uygun bir reform olması gerektiğini ifade eden Çelebi, oldu bittilerle, belediyeleri geriye götürecek girişimlere izin vermeyeceklerini, belediyeleri ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Hiçbir kriter belirlemeden, belediyeyle görüşmeden, akla uygun olmayan bir sürecin başlatıldığını ifade eden Çelebi, “batak belediyeler” sözünü kabul etmediklerini, “uyduruk” diye nitelediği birleştirmeye karşı olduklarını kaydetti.Çelebi, yasa tasarısının derhal geri çekilmesi gerektiğini, ayakları yere basan, tüm paydaşlarla çalışılacak bir yasayı görüşmeye hazır olduklarını söyledi.Çelebi, “Hiçbir huzurumuz kalmadı bu dayatma yasada ısrar edilirse hesap soracağız” dedi.Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, reformla yapılmak istenenin anlaşılır olmadığını, kapatılmak istenen iyi belediyeler olduğunu söyledi.Bugün eylemdeki belediyelerin ülkenin en iyi belediyeleri olduğunu ifade eden Zurnacılar, bugün halka hizmet vermek yerine eylemde olduklarını işaret etti.KKTC’yi bir iki ülkenin tanıdığını ama Yeniboğaziçi Belediyesi sayesinde 34 ülkede bayrağın dalgalandığını ifade eden Zurnacılar, bu reformun yanlış olduğunu ifade etti, çalışanlara “ekmek kapınızı kapattırmamak için mücadele etmeye devam edin” çağrısı yaptı.Belediyeler kapatılırsa devlet ile vatandaş arasındaki bağın kopacağına işaret eden Zurnacılar, “Belediyelerimizi asla kapattırmayacağız” dedi.Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, Belediyeler Reformu’na “evet” dediklerini ama oturdukları yerden akıllarına estiği gibi bir reformu kastetmediklerini söyledi.Belediyesi kapatılacak belediye başkanlarına “evinizde oturun, maaş verelim” denildiğini ama hiçbir belediye başkanının bunu kabul etmediğini ifade eden Erdoğan, reform görüşmeleri ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ı eleştirdi.“Belediyeler kapatılamaz, belediyeleri değil maliyeyi kapatalım” diyen Erdoğan, “Burada olan belediyeler belediyelerinin kapatılmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da, “reform” diye önlerine bir şey getirildiğini bunun “dayatma” olduğunu savundu.Belediyelerin halka verdiği hizmetlere işaret eden Manisoy, Belediyeleri talan edenleri batıranları içeri sokacaksınız iyi belediyeleri kapattırmazsınız” dedi.“Trafik cezaları, su ödemeleri, devlet katkıları verilmiyor ama bizi yine de batıramadılar” diyen Manisoy, “zamlar altında ezilen halk mutluysa belediyeler sayesindedir, hükümet, devlet sayesinde değil… Biz hiçbir sıkıntımızda yerel yönetimlerle ilgili kimseyi yanımızda görmüyoruz. Biz de yardım heyeti kapılarını aşındırıyoruz” dedi.Manisoy, “Gelin halka anlatın reformunuzu yüz yüze… Sabrımızı zorlamayın belediyemizi kapattırmayacağız. Ne belediye çalışanları ne halkın huzuru kaldı, bu yasayı geri çekin oturun tüm paydaşlarla doğru düzgün konuşun” ifadelerini de kullandı.Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, hükümeti yerel yönetimler reformu konuşunda eleştirerek, reform yasasını “kaos paketi” olarak niteledi.Sarıçizmeli, Belediyeler Reformu’nun içerik açısından boş olduğunu ve bunun kendilerine dayatıldığını ifade ederek, yıllardır “bizi devlet eliyle batırmaya çalışıyorsunuz” dediklerini ancak seslerini duyuramadıklarını, devlet eliyle katkıları verilmeyerek, batırılmaya çalışıldıklarını savundu.Dayatma kaos paketlere izin vermeyeceklerini, mücadeleyi sürdüreceklerini, belediyelerini kapattırmayacaklarını ifade eden Sarıçizmeli, reformun sadece kağıt üzerinde değil, kafalarda olduğunu, ilk önce belediyeleri batıranlardan hesap sorulmasını istedi.Sarıçizmeli, bugün ilk adım olduğunu, mücadeleyi artıracaklarını, Meclis’in buna dayanamayacağını söyledi.Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, “Ülkede elektrik, akaryakıt yok, maliyeniz battı. yani kapatılması gereken sizlersiniz, sizi kapatalım. Oturduğunuz yerden size belediyelerimizi kapattırmayacağız” dedi.Öztaş, “Biz sizinle halk için her yolda yürürüz ama bu yolda bizi karşınızda bulacaksınız” ifadelerini de kullandı.Konuşmalar sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile milletvekilleri de Meclis önündeki eyleme destek verdi.Konuşmaların ardından belediye başkanları komite toplantısına katılmak üzere Meclis’e girdi.