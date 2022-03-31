Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantıda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Toplantıya ayrıca, Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katılım gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük, Alişan Şan, Fırtına Karanfil, Hüseyin Çavuş, Ahmet Savaşan, Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Armağan Candan, Erkut Şahali, Asım Akansoy, Ürün Solyalı, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Ceyhun Birinci, Ongun Talat, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve YDP Milletvekili Talip Atalay da toplantıda yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Başsavcılık, Şehir Planlama Dairesi, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Taş Ocakları Birliği’nden yetkililer ile, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Girne Belediye Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı, İskele Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Lapta Belediye Başkanı, Alsancak Belediye Başkanı, Vadili Belediye Başkanı, Çatalköy Belediye Başkanı, Paşaköy Belediye Başkanı, Serdarlı Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Tatlısu Belediye Başkanı, Akıncılar Belediye Başkanı, BES, Bel-Sen, Dev-İş, Hür-İş, KKTC Muhtarlar Derneği ve Mediha Piro Azer katılarak, yasa tasarısı hakkında görüş ve önerilerde bulundular.

GENEL GEREKÇE

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için belediye meclislerinin toplanarak, karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.

Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.

Belediyelerimizin çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir.

Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve yerel yönetimle bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, belediye meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak belediye başkanlarına uygulanması, belediye başkanına vekalet eden asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle belirtilenler ışığında, yasa yeniden düzenlenerek, işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”