Belediyeler Birliği’nin 79. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 79’uncu Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda, belediye başkanlarının yanı sıra Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de başlayan toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.Toplantıda, belediyelerin Kalkınma Bankası’ndan borçlanabilmesi, ortak havuz gelirleri, sokak aydınlatmaları, satın alınacak iş makinelerinin KDV muafiyati konularının görüşülmesi amacıyla Genel Kurul adına Maliye Bakanlığı’ndan randevu talep edilmesi kararlaştırıldı.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri ile Belediyeler Birliği arasında imzalanması planlanan su protokolü ve su ücretleri konusunda da Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri ile Genel Kurul adına bir görüşme talebinde bulunulması kararı alınan toplantıda; Belediyeler (Değişiklik) Yasası, Personel Yasası ve Sınav Tüzüğü ile ilgili değerlendirme yapılması amacıyla da Yürütme Kurulu adına İçişleri Bakanlığı’ndan bir görüşme talep edilmesini kararlaştırdı.Toplantıda başkanlar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, 6-10 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Konya’da düzenlenen “Kıbrıs Türk Belediyelerine Yönelik Olarak Düzenlenen Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı” hakkında bilgilendirildi.Belediyeler Birliği’nin 79. Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca, “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında 27 Eylül’de bir konser verecek olan sanatçı Haluk Levent’e pandemi dönemindeki yardımlarından dolayı teşekkür plaketi verilmesine de karar verildi.