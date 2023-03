Belediyeler Birliği’nin, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” mesajı

Belediyeler Birliği, Down sendromunun bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılık olduğu bilincinin yerleşmesi ve farkındalığın artması için kendilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınarın yaptığı yazılı açıklamaya göre, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” kapsamında bu yıl da, her yıl olduğu gibi duyarlılığı ve bu yöndeki bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

“Down sendromunun bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılık olduğu bilincinin yerleşmesi ve farkındalığın artması ve Down sendromlu bireylerin dışlanmadığı, eşit haklara sahip bir yaşam sürmesi için toplum olarak göstereceğimiz destek çok önemlidir” diyen Özçınar, bu özel gün vesilesiyle, kocaman tertemiz bir yüreğe sahip bu kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatarak, umut dolu yarınlar diledi.