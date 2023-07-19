Belediyeler Birliğinden “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” mesajı

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” mesajı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49 yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı tam 49 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin “Garanti ve İttifak Anlaşmalarından”

doğan hukuki haklarını kullanarak adaya müdahale etmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştur.

Faşist Yunan Darbesinin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile

bertaraf edildiği 20 Temmuz 1974 tarihi, esaretten kurtarılan Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir

dönüm noktasıdır.

Bizlere düşen görev, verilen mücadelenin önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edip,

çocuklarımız için güven veren bir gelecek tesis etmektir.

Tam 49 yıl sonra, aynı gurur ve heyecanla halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı

kutlarken, Barış Harekatı sırasında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diler, kahraman gazilerimizi

saygı ile anarım.

Mahmut Özçınar

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı