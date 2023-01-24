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Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

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Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
Verilen bilgiye göre, İhale Komisyonu üyelerinin belirlendiği toplantıda, Büro-İş Sendikası ile K. T. Belediyeler Birliği arasında Toplu İş Sözleşmesi’nin görüşülmesi için Başkan’a yetki verilirken, yurt içi ve yurt dışından gelen davetler değerlendirildi.
Belediyeler tarafından yazılı olarak talep edilen stok dışı malzemelerin, K. T. Belediyeler Birliği tarafından alınması karara bağlanırken, Ortak Araç Parkı’nda bulunan günlük kira ücretleri, diğer konular ve öneriler görüşüldü.
Toplantıda ayrıca, Strasbourg’da yer alan  Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi toplantıları ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantılarına katılacak olan temsilciler de belirlendi.
 
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