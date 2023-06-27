Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın bayram mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.



Özçınar yayımladığı mesajda, “Bayramlar, birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedildiği, geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı özel gün ve değerlerimizdir. Dargınlıkların unutulmasına, ailevi ve toplumsal bağların güçlenmesine vesile olan bayramlarımızdan birine daha erişmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu vesileyle, halkımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı, nice mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim” dedi.

