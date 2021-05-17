banner583
14 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
22 0
 
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
15 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
35 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
270 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
31 0
banner661
banner570

Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite toplantısına katıldı

banner476

Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite toplantısına katıldı.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı, pandemi nedeniyle çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgesel dayanışma, belediye meclis üyelerinin gelecekteki rolü, akıllı şehirler, yerel ve bölgesel demokrasi konuları irdelenerek, 2021-2022 çalışma programı ele alındı.

Özçınar konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi’nin de toplantılara katılımının önemli olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Özçınar, Belediyeler Birliği’nin, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini kaydetti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.