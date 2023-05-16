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Belediyeler Birliği 78. Genel Kurulu yapıldı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 78. Genel Kurulu bugün saat 11.00’de toplandı.

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Belediyeler Birliği 78. Genel Kurulu yapıldı
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında toplanan Genel Kurul yaklaşık bir saat sürdü.
Belediye başkanları, gündemde bulunan Sınav Atama Tüzüğü ve Belediye Personel Yasası ile ilgili tüzüklerin İçişleri Bakanlığı’na gönderilerek çalışma başlatılması yönünde karar aldı.
Genel Kurul’da ayrıca Belediyeler Yasası ile ilgili, belediyelerin hazırlayıp sunmuş olduğu tüzüklerin de ivedi olarak ilgili Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilip onaylanması yönünde çağrı yapıldı.
 
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