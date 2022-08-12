Belediye sayısı 28'den 18'e düşüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün 11.00’de başlayan toplantısını bu sabah 04.30’da tamamladı. Komite, belediyelerde örgütlü sendikaların eylem yaparak tepki gösterdiği “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onayladı. Son yapılan değişiklikle belediye sayısı 28'den 18'e düşmüş oldu.

Başbakan ve bazı bakanların da katılımıyla görüşülen tasarı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilirken, belediyelerin ve belediye çalışanlarının dün akşam başlattığı araçlı eylem sürüyor. Eylem nedeniyle başkent Lefkoşa’da Meclis önündeki yol trafiğe kapatıldı. Polis bölgede trafik akışının farklı güzergahlardan sağlanması için görev yapıyor.

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantısında “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısında, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ile BES ve DEV-İŞ Sendika Başkanları katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Toplantıya, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Yasemi Öztürk, Resmiye Eroğlu Canaltay, Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Hakan Dinçyürek ve Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Biray Hamzaoğulları, Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Ongun Talat ve Ürün Solyalı da katıldı.

Tasarı, belediyelerin sayısının azaltılmasını düzenliyor.

Tasarının genel gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor.

“İşbu Yasa Tasarısı ile, Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”

