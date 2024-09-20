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“Belediye personeli, mesai saatinde kurultay kahvaltısına gönderildi”

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi personelinin mesai saatinde, Belediye Başkanının verdiği talimatla Başbakan Üstel ile kahvaltıda buluşmaya gönderildiği iddia edildi

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“Belediye personeli, mesai saatinde kurultay kahvaltısına gönderildi”
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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi personelinin, belediye başkanı Fırat Ataser’in talimatıyla, mesai saatlerinde, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in “kurultay” kahvaltısına gönderildiği iddia edildi.

Söz konusu iddiayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat gündeme taşıdı.

Ongun Talat, fotoğraflarla desteklediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sabah (dün) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ne hizmet almaya gidenler resimlerde gördüğünüz manzarayla karşılaştılar. Meğer belediye personeli, bizzat Belediye Başkanının verdiği talimatla, kurultay yarışıyla meşgul Ünal Bey'le kahvaltıda buluşmaya gönderilmişler, hem de mesai saatlerinde. Üstelik Belediye iştiraki ALBEL Ltd.'in işlettiği Heaven Restaurant'ta, kuvvetle muhtemel faturası halkın verdiği vergilerle ödenecek şekilde...

İşlem yaptırmaya gelenler kimin umurunda? Ünal Bey'in koltuk derdi o kadar önemli ki, halk kahvaltının bitmesini beklesin, sonra işlemleri yapılır.

Gerçekten bu saçma kurultayınızla sıktınız artık. Hele "bağımsız" belediye başkanı olduğunu iddia eden Fırat Bey, siz iyice çığrından çıktınız.

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