banner762
banner815
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
8 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
19 0
 
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
17 0
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
156 0
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
19 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
47 0
23 0
banner797

Belediye çalışanları genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak

banner476

banner825
Belediye çalışanları genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle yarın genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.
DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ adına açıklama yapan DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip belediyelerdeki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve Anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti.
Aşam, şunları kaydetti:
“Sürdürülemez duruma gelen belediyelerdeki esas sorunların kötü, partizan ve popülist yönetim şekli olduğunu görmezden gelen hükümet, ekonomik sorunların esas kaynağının ise yerel gelirlerden belediye paylarının kalem oyunları ile maliyeye aktarılması olduğunu saklamaya çalışıyor.
Geçtiğimiz hafta, aynı dayatmacı anlayış ve parmak hesabı üstünden komiteden geçirdikleri yasa tasarısının, anayasaya aykırı olduğunu bilebile, bilimsel hiçbir kritere bağlı kalmadan yalnızca sayı üstünden dayattıkları yasa tasarısı, aynı dayatmacı anlayışla yarın olağanüstü oturumla Meclis Genel Kurulu'na getiriliyor.”
Yasa tasarısının olduğu şekli ile Genel Kurul’dan geçirilirse tüm belediyelerin “sürdürülemez bir kaosun içine itileceğini” iddia eden Aşam, belde halklarının hak ettiği yerel hizmeti alamayacağını ve Toplu İş Sözleşmelerinin tasarıda korunmuş olmasına rağmen uygulanamayacağını savundu.
Aşam açıklamasında, “Dolayısıyla, bizler belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ olarak, tasarının yeniden komiteye çekilip belediyelerde ki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep etmek ve mevcut şekli ile bu tasarıyı kabul etmediğimizi haykırmak için yarın ilan ettiğimiz genel uyarı grevimiz doğrultusunda Meclis önünde direneceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.