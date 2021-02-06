Yuvacık köyündeki anıt zeytin ağaçlarının Güzelyurt Belediyesi tarafından sökülmesiyle ilgili konuşan Yuvacık muhtarı Emirzade Terzioğlu, “İzinsiz sökülen ağaçları taşıyan iş aracının önünü kestim ancak aracı süren belediye çalışanı beni ezmeye çalıştı” dedi

Yuvacık köyündeki anıt zeytin ağaçlarının Güzelyurt Belediyesi tarafından sökülmesiyle ilgili konuşan köy muhtarı Emirzade Terzioğlu, ağaçların gerekli izinler alınmadan söküldüğünü, bilgiyi kaymakamlıktan doğrulattığını belirterek, “sökülen ağaçları taşıyan iş aracının önünü kestiğini, aracı süren belediye çalışanının ise kendisini ezmeye çalıştığını” söyledi.Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten’in paylaştığı bir fotoğrafla gündeme getirdiği; Yuvacık köyündeki anıt zeytin ağaçlarının Güzelyurt Belediyesi’ne ait iş araçlarıyla yerlerinden sökülmesi konusuyla ilgili ‘skandal’ nitelikli olaylar yaşandığı ortaya çıktı.“Özçınar, ‘Belediye Başkanıyım, gerekli izinleri aldım’ dedi; Sarpten, ‘Aciliyeti neydi?’ diye sordu” başlıklı haberiyle kamuoyuna duyurduğu olayla ilgili konuşan Yuvacık köyü muhtarı Emirzade Terzioğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın açıkladığı “gerekli izinler alınarak söküm yapıldı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.Köy muhtarı Terzioğlu, kendisinin asıl mesleğinin ziraat mühendisliği olduğunu ve anıt ağaçların sökümünün yasak olduğunu, konuyu bölge kaymakamı ile görüştüğünü ve söküm işleminin izinsiz bir şekilde yapıldığı bilgisini doğruladığını aktardı.Söküm işleminin gerçekleştiğini bir köylüden öğrendiğini ve bölgeye gittiğinde, söküm işlemlerini yapan belediye çalışanlarının “sen kimsin, git başkanla konuş” şeklindeki tepkisiyle karşılaştığını belirten Terzioğlu, aracı götürmeye çalışan iş aracını engellemek üzere önüne geçtiğini ve belediye çalışanının aracı üzerine sürdüğünü söyledi.Belediye çalışanının “işini engellediği ve önünü kestiği” gerekçesiyle kendisini polise şikayet ettiğini, bunun üzerine kendisinin de ağaçların izinsiz bir şekilde sökülmesi meselesini polise şikayet ettiğini aktaran Yuvacık köyü muhtarı, “Belediye, izinsiz bir şekilde bu ağaçları yerinden söktü. Sadece sözlü bir anlaşma var ortada. Bugün muhtemelen yaşananlara bir kılıf uyduracaklardır” dedi.Sökülen ağaçların, sokağa çıkma yasağının başladığı sıralarda, Güzelyurt’taki yeni açık pazara dikildiğini ifade eden Terzioğlu, “Ağaçları Pazar çevresine dikerek oy toplamak adına şov yapmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.Terzioğlu, önceki gün yaşadığı ‘skandal’ nitelikli olayları şöyle aktardı:“Dün (önceki gün) dükkanımda oturuyordum. Köylünün biri aradı, ‘sen bizim köyümüzdeki anıt ağaçların sökülmesine nasıl izin verirsin’ diyerek bir güzel haşladı. Hemen arabaya atladığım gibi ağaçların bulunduğu bölgeye gittim. Belediye çalışanlarına ‘durun, kimden izin aldınız’ diye sordum. Belediye çalışanlarıysa, ‘git başkanla konuş, sen kimsin’ dediler. Ağaçları taşımaya çalışan iş aracını durdurmak için önüne geçtim, aracı üzerime sürdü. Beni ezemeyince de araçtan inerek bana hakaret etti. Daha sonra polisi aradı ve önünü kestiğim için hakkımda şikayetçi oldu, ben de ağaçları izinsiz söktükleri için şikayetçi oldum. Belediye, izinsiz bir şekilde ağaçları kesmiş durumda. Kaymakam ile görüştüm ve izinsiz bir şekilde söktüklerini öğrendim. Bu ağaçlar anıt ağacı. Ortada sadece sözlü bir anlaşma var. Bugün bu duruma bir kılıf uydururlar mı bilemem…”Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten’in paylaşımı üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Ben neyim? Belediye Başkanıyım. Benim arazimde olan bir zeytin ağacını, gerekli kurumlardan izin alıp başka araziye koymam suç mu?” sorusunu sorarak tepki göstermişti.Özçınar, ağaçları sökmek için gerekli izinleri aldığını söylemişti.Daha sonra Biyologlar Derneği Başkanı Sarpten, “aciliyeti neydi?” diye sormuş, işlemin Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı olduğunu ifade etmişti.