Belediye başkanları ne dedi?







Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:





“Belediyelerimizi asla kapattırmayacağız”



Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, reformla yapılmak istenenin anlaşılır olmadığını, kapatılmak istenen iyi belediyeler olduğunu söyledi.

KKTC’yi bir iki ülkenin tanıdığını ama Yeniboğaziçi Belediyesi sayesinde 34 ülkede bayrağın dalgalandığını ifade eden Zurnacılar, bu reformun yanlış olduğunu ifade etti, çalışanlara “ekmek kapınızı kapattırmamak için mücadele etmeye devam edin” çağrısı yaptı.

Zurnacılar, “Belediyelerimizi asla kapattırmayacağız” dedi.









Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan:





“Belediyeleri değil maliyeyi kapatalım”



Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Belediyeler Reformu’na “evet” dediklerini ama oturdukları yerden akıllarına estiği gibi bir reformu kastetmediklerini söyledi.

Belediyesi kapatılacak belediye başkanlarına “evinizde oturun, maaş verelim” denildiğini ama hiçbir belediye başkanının bunu kabul etmediğini ifade eden Erdoğan, reform görüşmeleri ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ı eleştirdi.

“Belediyeler kapatılamaz, belediyeleri değil maliyeyi kapatalım” diyen Erdoğan, “Burada olan belediyeler belediyelerinin kapatılmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.







Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy:





“Sabrımızı zorlamayın”



Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, “reform” diye önlerine bir şey getirildiğini bunun “dayatma” olduğunu savundu.

“Trafik cezaları, su ödemeleri, devlet katkıları verilmiyor ama bizi yine de batıramadılar” diyen Manisoy, “zamlar altında ezilen halk mutluysa belediyeler sayesindedir, hükümet, devlet sayesinde değil… Biz hiçbir sıkıntımızda yerel yönetimlerle ilgili kimseyi yanımızda görmüyoruz. Biz de yardım heyeti kapılarını aşındırıyoruz” dedi.

Manisoy, “Gelin halka anlatın reformunuzu yüz yüze… Sabrımızı zorlamayın belediyemizi kapattırmayacağız. Ne belediye çalışanları ne halkın huzuru kaldı, bu yasayı geri çekin oturun tüm paydaşlarla doğru düzgün konuşun” ifadelerini de kullandı.







Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:





“Reform değil kaos paketi”



Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, hükümeti yerel yönetimler reformu konuşunda eleştirerek, reform yasasını “kaos paketi” olarak niteledi.

Sarıçizmeli, Belediyeler Reformu’nun içerik açısından boş olduğunu ve bunun kendilerine dayatıldığını ifade ederek, yıllardır “bizi devlet eliyle batırmaya çalışıyorsunuz” dediklerini ancak seslerini duyuramadıklarını, devlet eliyle katkıları verilmeyerek, batırılmaya çalışıldıklarını savundu.

Dayatma kaos paketlere izin vermeyeceklerini, mücadeleyi sürdüreceklerini, belediyelerini kapattırmayacaklarını ifade eden Sarıçizmeli, reformun sadece kağıt üzerinde değil, kafalarda olduğunu, ilk önce belediyeleri batıranlardan hesap sorulmasını istedi.









Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:





“Kapatılması gereken sizlersiniz”



Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Ülkede elektrik, akaryakıt yok, maliyeniz battı. Yani kapatılması gereken sizlersiniz, sizi kapatalım. Oturduğunuz yerden size belediyelerimizi kapattırmayacağız” dedi.

Öztaş, “Biz sizinle halk için her yolda yürürüz ama bu yolda bizi karşınızda bulacaksınız” ifadelerini de kullandı.











“Tasarıyı geri çekin, gerçek bir reform yapalım”



Gönyeli Belediye Başkanı Benli’den hükümete çağrı: “Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım, Türkiye’deki meslektaşlarımızla görüşelim, kendi deneyimimizi katalım, dünyanın tecrübesiyle bu reformu başaralım.”









Gönyeli Belediye Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği eski Başkanı Ahmet Y. Benli, UBP-DP- Hükümeti'nin gündeme getirdiği ve Meclis'ten de ivedilikle görüşülmesi için oyçokluğu ile geçirdiği 'Belediyeler Reformu'na ilişkin Yasa Tasarıları'nı görüşmek üzere toplanan Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde konuştu.

Yerel Yönetim Referandumuna yönelik bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söyleyen Benli, “Öncelikle Avrupa Birliği Yerel Yönetim Özerklik Şartını örnek almalıyız” dedi.

Benli şunları söyledi:

“Anayasa size çerçeve çiziyor! Yerel yönetimler halkın seçtiği karar organları tarafından yönetilir. Bu değiştirilemez. Siz intibakları kendiniz yapmak istiyorsunuz.

Hedefi belirlerken öncelik yerinden yönetim ilkesidir.

Yeniden görev tanımları yapılması gerekiyor, bunun yerinden yönetim ilkesiyle yapılması gerekiyor.”

“Bir köprü yapmak için iki yıl uğraştık biz, izin alabilmek için bürokrasi ile boğuştuk. Okullar, enerji, iletişim, kara yolları, yerinden yönetim için yetki devredeceksiniz, bunun için yasalar yeniden düzenlenmelidir.

Anayasa yerel yönetimlerin ‘kendi teşkilat yapıları ile yönetilmesini’ emrediyor. Belediyelere özerklik vereceksiniz. Reform budur!”

“İhale yasası, merkezi hükümetin ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Yerel yönetimlerin ihtiyaçları farklıdır. Tüm yasaların yerinden yönetim ilkesine göre düzenlenmesi şarttır.

Görev tanımları yeniden yapılmış belediyeleri, çok daha etkin hizmet verecek güce de kavuşturmanız gerekiyor.

Belediye sayısı reform için tek ölçek değildir, asıl önemlisi verimliliktir; Almanya bu reformu 1976’da yaptı. Avrupa’da yerel demokrasi diyorlar, yerel yönetim değil, çünkü merkezi hükümetle de eşittir.

Dünyayı geziniz, yerel yönetimleri geziniz, belediyelerin reformlarını destekleyen özel finans kurumları vardır. Hem yönetsel hem de finans gücünü yaratmadan reform başarılamaz.”

“Belediyeler elbette daha şeffaf olmalıdır! Sayıştay siyasi renklere göre denetim yapmamalıdır.

Bağımsız organların dıştan yapacağı denetimler önemlidir. Siyasi otoritenin atadığı bir denetim anlayışı ile bağımsız bir denetim mümkün olmaz.

Reform sürecini tarihi bir fırsat olarak görüyorum! Avrupa’dan ve Türkiye’den en önemli uzmanları getirelim, bu insanlar gelmeye hazırdır, bu reformu öyle çalışalım.

Gerçek bir reform için zamana ihtiyacımız var. Bir sene bize yetmez, siz ivedilik istiyorsunuz. Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım, Türkiye’den meslektaşlarımızla buluşalım, kendi deneyimimizi katalım, dünyanın tecrübesiyle bu reformu başaralım.”







