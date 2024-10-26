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Belediye başkanları Diyarbakır’da buluştu

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KTBB Heyeti, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı'na katıldı

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Belediye başkanları Diyarbakır’da buluştu
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden (KTBB) bir  heyet, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı'na katıldı.

KTBB’den yapılan yazılan açıklamaya göre, toplantı 23-24 Ekim tarihlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Yerel Diplomasi: Kentsel Geleceğin İnşası” temasıyla düzenlendi.

Toplantı kapsamında ulusal ve uluslararası 30’a civarında büyükşehir belediye başkanı, eş başkanı ve yönetici Diyarbakır’da bir araya geldi.

ÖZÇINAR

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Mahmut Özçınar da UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi’nin organize ettiği "Şehirler Arası İş Birliği: Yerel Eylem için Yenilikçi Çözümler" başlıklı oturum kapsamında düzenlenen panelde bir konuşma yaptı.

Mahmut Özçınar konuşmasında, şehirler arası ilişkilerin güçlü olmasının ülkeler arası ilişkilere, hatta bölge barışına katkı yaptığını vurguladı ve bu ilişkilerin karşılıklı deneyimleri paylaşma imkanı da sağladığını belirtti.

Küreselleşme, demokratikleşme, yerel katılımın güçlenmesi gibi gelişmelerin kentler arasındaki ilişkileri çok daha derin ve canlı hale getirdiğini vurgulayan Özçınar, sosyal belediyecilik, enerji politikaları, çevre ve yeşil enerji, akıllı ulaşım gibi konulara da değinerek bazı çözüm önerilerinde bulundu.

Özçınar, yerel gıda üretiminin teşvik edilerek dijital platformlar aracılığıyla yerel işletmelerin desteklenebileceğini, atölye ve eğitim programlarıyla bireylere yeni beceriler kazandırılabileceğini, oluşturulan gönüllü ağlarıyla toplumdaki dayanışmanın güçlendirilerek ihtiyaç sahiplerine kolaylıkla ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Kültürel mirası yaşatıp, değerlere sahip çıkmanın da bu noktada çok kıymetli olduğunu kaydeden Özçınar,  yerel sanatçıları desteklemenin önemini vurguladı.

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