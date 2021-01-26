Bedis’in durumu içler acısı

Bedi's bölgesinde bazı çevre düşmanları, gerek ormanlık alanı gerekse de sahil boyunu acımasızca kirletiyorlar

Ülkenin her yanında çevre düşmanları tarafından oluşturulan çöplük alanlar Yeni Boğaziçi sınırları içindeki Bedi's bölgesinde daha fazla göze çarpıyor.Yetkililerin yetersizliği ve duyarsızlığından faydalanan çevre düşmanları, gerek ormanlık alanı gerekse de sahil boyunu acımasızca kirletiyorlar.Onlarca kişinin koşu ve yürüyüş yaptığı Bedi's bölgesinin her tarafı çöplerle dolarken, en dikkat çekici çöp ise menekşe renkli iç çamaşırı oldu.