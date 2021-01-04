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Bedi's ormanlarını çöplüğe döndürdük

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Yeni Boğaziçi bölgesinin en güzel yerlerinden olan Bedis Ormanı, sorumsuz kişilerce çöplüğe çevrildi

Bedi's ormanlarını çöplüğe döndürdük
Murat ASLAN
Ülkemizin birçok yeri olduğu gibi ormanlarımız da çöplüğe döndü. Sahiller, dağlar, ovalar ve derelerin yanı sıra sahillerimiz de çevre düşmanı kişiler tarafından kirletiliyor.

Mağusa ve Yeni Boğaziçi bölgesinin nefes alma yeri olan Bedi's Ormanlarında da her türlü çöpü görmek mümkün oluyor.

Birçok insanın yürüyüş ve koşu alanı olarak kullandığı, piknik yaptığı Bedi's Ormanlarının özellikle iç kısımlarındaki alanlarda çöplük daha da büyüyor.
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