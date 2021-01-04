Bedi's ormanlarını çöplüğe döndürdük

Murat ASLAN
Ülkemizin birçok yeri olduğu gibi ormanlarımız da çöplüğe döndü. Sahiller, dağlar, ovalar ve derelerin yanı sıra sahillerimiz de çevre düşmanı kişiler tarafından kirletiliyor.
Mağusa ve Yeni Boğaziçi bölgesinin nefes alma yeri olan Bedi's Ormanlarında da her türlü çöpü görmek mümkün oluyor.
Birçok insanın yürüyüş ve koşu alanı olarak kullandığı, piknik yaptığı Bedi's Ormanlarının özellikle iç kısımlarındaki alanlarda çöplük daha da büyüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.