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“Beceriksizsiniz, basiretsizsiniz”

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Otelciler Birliği Asbaşkanı ve Casinolar Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan’dan hükümete sert tepki göstererek “Beceriksizsiniz, basiretsizsiniz” dedi

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“Beceriksizsiniz, basiretsizsiniz”
Üst Kurul’un dün aldığı kararlara turizm camiasından tepki gelmeye devam ediyor.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı ve Casinolar Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, hükümet yetkililerini “beceriksiz ve basiretsiz” olarak nitelendirdi. Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Ülkeyi güvenli bir şekilde yönetiyorlar bravo bravo.
Türkiye nasıl olsa devlet maaşlarını ödüyor hem de hiçbir yerde olmayan 13.maaş da dahil. Vakalar da kontrol altında bravo.
Çünkü dünyada sizden daha akıllısı yok. Kapat her yeri, vakalar düşer bunca cince bir fikri kimse bulamadı bizim Cin Ali hariç.
Hatta bir tebrik de Türkiye’nin 45 günde inşasını bitirdiği hastaneyi 60 gündür açamamış olmalarına.
Beceriksizsiniz basiretsizsiniz. Ama karşılıklı top atmayı iyi beceriyorsunuz.
Vah bizi kimler yönetiyor vah ki vah..."
 
 
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