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Bebeğe süt için aylık bin TL’den fazla harcama

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Üç aylık bebeği olan bir anne, ayda 8 paket süt, 3 paket de bez tükettiğini, sadece süt için aylık bin TL’den fazla ödeme yaptığını belirtti

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Bebeğe süt için aylık bin TL’den fazla harcama

Geçim derdinden yakınan çocuklu ailelerin en büyük giderlerini araştırdık. Ailelerin ‘0-12 aylık çocuklar için aylık ortalama gideri için ’ 2 bin ila 2 bin 500 TL’lik bir bütçe ihtiyacı olduğu görüldü. Bahsi geçen bütçede en büyük pay da bez ve süte ait.
Çocuğun kullandığı bez ve sütün numarasına ve markasına göre değişkenlik gösteren fiyatlar 65 TL’den başlayıp 300 TL’yi aştı.
3 aylık bir çocuk için paketi 137 TL olan Holle marka süt, paketi 111 TL olan bez kullandığını anlatan bir anne, ayda 8 paket süt, 3 paket de bez tükettiğini, sadece süt için aylık bin TL’den fazla ödeme yaptığını belirtti. Aylık sadece bebeğinin temel tüketim maddesi olan ürünler için ortalama 2 bin 500 TL’ye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Kahvaltıya başlayan 6 ay ve üzeri bebekler için bir paketteki 8 adet Farleys’e 60 TL veren bir diğer anne ise haftada en az 5 pakete ihtiyaç duyduğunu anlattı. Aynı anne 9 ay zarfında bez ve ıslak mendil ücretlerinin neredeyse yüzde 200 arttığını anlattı.
 
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