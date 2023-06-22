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BEAL’de mezuniyet coşkusu

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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet töreni önceki akşam yapıldı. 150 öğrenci diploma almanın sevincini ve gururunu yaşadı

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BEAL’de mezuniyet coşkusu
Ülkemizin başarılı okullarından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi muhteşem bir mezuniyet töreniyle 2022-2023 öğretim yılını noktaladı.
150 son sınıf öğrencisine diplomalarının verildiği gecede coşku, heyecan ve gurur vardı.
Son kez okullarını görmenin hüznünü, mezun olmanın ise mutluluğuyla karmaşık duygular yaşayan öğrenciler yeni öğrenim hayatlarına ilk adımı atma heyecanını yaşadı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
Törende yaptığı konuşmada, bütün öğrencileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin dört yıl boyunca öğrendiği bilgilerin, gelecekte onlar için önemli bir zemin teşkil ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin ileride KKTC’ye çok büyük hizmetler vereceğine olan inancını ifade ederek ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.
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