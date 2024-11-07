BBP Genel Başkan Yardımcısı Serin’den TAK’a ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Serin, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek kurum müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile görüştü.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Serin’in gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, Türkiye ve KKTC’nin yanısıra dünyadaki gelişmeler de değerlendirildi.

Serin görüşmede, Türkiye-KKTC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Büyük Birlik Partisi olarak yürüttüğükleri diplomatik ve siyasi işbirliği faaliyetlerini de aktardı.

Görüşmede, medyadaki değişim ve haber ajanslarının rolü gibi konular da ele alındı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Serin, TAK Müdürü Gürdallı’ya başarılar diledi.

