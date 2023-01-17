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Bazı yollar kapandı

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Bazı yollar kapandı
Aşırı  yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen  Kozanköy - Karşıyaka yolu dün trafik akışına kapatıldı.
Ardahan - Kantara - Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer beş metreye kadar düştü.
Girne-Değirmenlik ana yolunda yağmur nedeniyle taş ve toprak biriktiğinden sürücülerin dikkati olmaları istendi.
 
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