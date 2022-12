“Bazı terimler ve görseller, yaş grubuna uygun değil”

Eğitim Bakanlığı, “Regl Kitabım” isimli kitabın, uzman pedagog ve psikolog tarafından incelendiğini ve kitaptaki bazı terimler ve görsellerin, yaş grubuna uygun olmadığının saptandığını bildirdi







Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) tarafından bir proje kapsamında hazırlanan “Regl Kitabım” isimli kitabın, bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından, ortaokul yaş grubu için pedagojik olarak uygun bulmadığı yönündeki haberler üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, uzman pedagog ve psikolog tarafından incelenen kitaptaki bazı terimler ve görsellerin, yaş grubuna uygun olmadığının saptandığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, okullarda düzenlenecek her türlü etkinliğin Bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesi bünyesinde görev yapan, alanında uzman personel tarafından incelendiği ve değerlendirildiği; KISAD tarafından yapılan başvuru sonucunda da hayata geçirilmesi planlanan projenin de aynı ilkeler çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.



"BAZI TERİMLER VE GÖRSELLER, YAŞ GRUBUNA UYGUN DEĞİL"



Açıklamada, proje içerisinde yer alan kitabın alanında uzman bir pedagog ve bir psikolog tarafından incelendiği ve kitabın içeriğinde bulunan bazı terimlerle görsellerin, dağıtılması planlanan yaş grubunun gelişim düzeyine uygun olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli görevinin çocukların pedagojik desteklemek olduğuna dikkat çekilen MEB açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 30 Kasım 2022 ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde yerel bir dijital yayın organında yer alan haberlerle ilgili tarafımızdan açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Öncelikle altını özellikle çizmek isteriz ki; Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı Daire ve Birimlerin öncelikli görevi çocuklarımızın pedagojik gelişimini (sosyal, psikolojik ve zihinsel beceriler ve çevreye uyum sağlamak) desteklemektir. Bu misyonu kimi zaman merkezi uygulamalar yoluyla kimi zaman da Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarımızla iş birliği ile yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, okullarımızda yapılacak her türlü etkinlik, Bakanlığımıza bağlı Talim ve Terbiye Dairesi bünyesinde görev yapan, alanında uzman personellerimiz tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) tarafından yapılan başvuru sonucunda da hayata geçirilmesi planlanan proje de aynı ilkeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Proje içerisinde yer alan kitap, alanında uzman bir pedagog ve bir psikolog tarafından incelenmiş ve kitabın içeriğinde bulunan bazı terimlerin ve görsellerin, dağıtılması planlanan yaş grubunun gelişim düzeyine uygun olmadığını tespit etmiştir.

Uzmanlardan alınan rapor doğrultusunda, Bakanlığımızın, 22 Nisan 2022 tarihinde KISAD’a gönderdiği yazıda da kitabın bedensel değişimleri basit bir dille anlattığı ancak bazı hususların öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu kitap içeriğinde 'cinsel içerik' olduğu ve bundan dolayı 'ret' cevabı verildiği tarafımızdan belirtilmiş bir görüş değildir.

Bakanlığımız, her zaman olduğu gibi çocuklarımızın pedagojik gelişiminin desteklenmesi açısından Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliği içinde projelerde yer almaya devam edecektir. Yine her zaman olduğu gibi bu projelerin öğrencilerin gelişim düzeylerine ve toplumun taşıdığı değer ve hassasiyetlere uygun olarak yürütülmesi noktasında net bir tavır içerisinde olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”