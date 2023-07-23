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Bazı köylere 2 saat elektrik verilemeyecek

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Bazı köylere 2 saat elektrik verilemeyecek
 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün bazı köylere 2 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 2 saatlik kesinti olacak köy ve bölgeler şöyle:
“Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, Bafra, Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Thalassa Sitesi, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Kumyalı, Balalan, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Marina, Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi.”
 
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