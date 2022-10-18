“Bazı güruhlar, kurumların üzerine pençelerini geçirdi”







Kamu ihalelerinde art ardına yaşanan iptaller Meclis gündemine geldi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, inşaat ihalelerinde bir takım sorunlar olduğunu kaydetti.

Bazı katılımcıların ihalelerinin açılmasına birkaç gün kala itiraz dosyaladığını dile getiren Şan, “Rekabet Kurulu’nun evrak isteme süreleri, evrakları toplayıp karar alma süreleri ihalenin açılmasını engelliyor. Kıb-Tek’te de yaşanan sıkıntı budur.” dedi. Şan, aynı ihale katılımcısının Akaryakıt Navlun İhalesi’ne de itiraz dosyaladığına yönelik bilgi vererek, 4G- 5G ihalesinde de benzer bir süreç yaşandığını dile getirdi.

İhaleye itiraz etmenin de süresi olması gerektiğini belirten Şan, “Bazı elzem konular vardır ki ihalelerin durmaması, itirazların ihalenin açılmasına birkaç gün kala yapılmaması gerekiyor. Bunlar, İhale Yasası’nı beğenip, beğenmemekle alakalı değil. Bazı güruhlar var ki bazı kurumların üzerine pençelerini geçirdi” ifadelerini kullandı.

