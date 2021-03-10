Bazı doktorlar halk sağlığını tehlikeye atıyor

Dr. Özlem Gürkut, bazı meslektaşlarının COVID-19’un varlığını, test yöntemlerini ve tedavileri sorgulayarak akılları bulandırıp halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi ve gerekli yasal kovuşturmanın başlatıldığını bildirdi





Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, SARS CoV-2 virüsünün ve COVID-19 hastalığının varlığını, test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak akılları bulandıran kişilerin de ortaya çıktığını belirtti. Gürkut, bu kişileri bireylerin salgın yönetiminde son derece önemli olan korunma tedbirlerine uyumunu azaltarak halk sağlığını tehlikeye atmakla suçladı. Gürkut, “Bunların arasında maalesef bazı meslektaşlarımız da bulunuyor” dedi.

Gürkut, Covid-19 salgınının olmadığını belirten Tabipler Birliği üyelerine dava açıldığı belirtilerek açılan davada adı geçen, kamuoyuna yanıltıcı bilgi veren üyelerle ilgili gerekli yasal kovuşturmanın KTTB tarafından başlatıldığını ifade etti.

SARS-CoV-2 ve PCR hakkında bilgiler veren Gürkut, PCR yöntemi kullanılarak enfekte kişiler tanınmasaydı bugün ülkede çok yüksek ölüm oranlarından bahsediyor olacağımız vurguladı.

Gürkut, Kuzey Kıbrıs’ta hiçbir hekim ve sağlık personelinin hastalarına güncel bilimsel verilere uygun olmayan bir uygulama yapmadığının altını çizerek, “Altın standart PCR testlerin bizleri SARS-CoV-2 bulaşından kurtarması için tanıda önemli bir yeri bulunmaktadır. Kitlesel taramalar özellikle asemptomatik kişilerin tanısını koymakda önemlidir. Söz konusu kişilere bağnaz düşüncelerden uzak durarak halkta daha fazla endişe ve korku yaratmak yerine, bilim ve insan sağlığına katkı sağlamalarının daha doğru bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

