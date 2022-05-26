“Bazı çevreler aramızdaki bağı bozmaya çalışıyor”

Gazileri kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar “Bazı çevrelerin aramızdaki bağı bozmak için yaptığı saldırılara kulak vermeden, başımız dik bir şekilde geleceğe bakmaktayız” dedi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Yıllarca zor koşullarda direnen halkın ve mücahitlerin Kıbrıs Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 48 yıl sonra tekrar adaya gelip eski günleri hatırlayan gazilere minnet duygularını ifade etti.

Tatar “Bu topraklarda verilen mücadelede tarihin süreci bizi, Anavatan Türkiye ile kaynaştırmıştır. Bazı çevrelerin aramızdaki bağı bozmak için yaptığı saldırılara kulak vermeden, başımız dik bir şekilde geleceğe bakmaktayız” dedi.

