Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek’ten verile bilgiye göre yarın bazı bölgelerde 4 ile 9 saat arasında elektrik kesitisi yapılacak.
Çamlıbel Karpaşa Yolu ile Lale Sokak ve civarına yarın 9 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Güzelyurt bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti
08:00-17:00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Cihangir ve Gökhan'a 4 saat elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesintinin saat 10.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar sürmesi bekleniyor.
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