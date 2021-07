Bayramda mangal zor yanacak

Kurban kesmek zaten hayal olmuştu ama son dönemlerde birçok temel tüketim ürününe gelen zamlar nedeniyle, bayramda mangal keyfi yapmak mümkün görünmüyor

Kurban Bayramı’nın arifesinde, fiyatların yüksek olması bayramı evde kutlayacak vatandaşlarını kara kara düşündürüyor. Bir kilo şişlik kuzu eti 90 ile 130 TL arasında değişirken, kuzu pirzolanın kilosu 100 ile 135 TL arasında yer alıyor

Bayramda et pişiremeyenler tavuğa yönelecekler. Sofralarında tavuk olacak vatandaşlar, tavuk buda 22 TL, bonfileye 30 TL, tavuk ciğere 14 TL, tavuk pirzolaya 35 TL, tüm tavuğun kilosuna ise 22 TL ödeyecek

Ülkemizde covıd-19 salgını nedeniyle her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullar, vatandaşın bayrama yönelik yurt dışı tatil hayallerini de söndürdü.

Temel besin maddeleri arasında yer alan et, tavuk fiyatları alım gücü eriyen vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Kurban kesmek zaten hayal olmuştu ama son dönemlerde birçok temel tüketim ürününe gelen zamlar nedeniyle, bayramda mangal keyfi yapmak mümkün görünmüyor.

ET Mİ, CUMHURİYET ALTINI MI!

Temel gıda maddeleri arasında yer alan etin fiyatı yanına yaklaşılamaz halde oldu. Birçok vatandaş “Et fiyatları da artık bir Cumhuriyet altını gibi oldu” demekten kendilerini alamadı.

Mangalda şiş ve pirzola yapacak olanlar veya fırın ile küpe et koyacak aileler kara kara düşünmeye başladı bile. Hele de süpermarketlerdeki et fiyatlarını görünce adeta “Artık mangalda et değil tavuk yapacağız” diyenler bile var.

Bir kilo şişlik kuzu eti 90 ile 130 TL arasında değişirken, kuzu pirzolanın kilosu 100 ile 135 TL arasında yer alıyor.

Özellikle içki soflarının vazgeçilmezi olan kuzu döş 80 ile 95 TL, kuzu inciğin kilosu ise 85 ile 90 TL.

ET PİŞİREMEYENLER TAVUĞA YÖNELDİ

Kurban Bayramı’nı evde geçirecek olanlar mangalda et pişiremeyenler ise tavuğa yönelecekler.

Sofralarında tavuk olarak vatandaşlar, tavuk buda 22 TL, bonfileye 30 TL, tavuk ciğere 14 TL, tavuk pirzolaya 35 TL, tüm tavuğun kilosuna ise 22 TL, göğüs şişliğe 40 TL ödeyecek.

SEBZE VE MEYVELER

Kurban bayramında vatandaşlar bir kilo yoğurda 15-22 TL öderken, özellikle pidelerin vazgeçilmesi olan salatanın yapımında kullanılan malzeme için domatesin kilosuna 4-5.50 TL, salatalığın kilosuna 8-9 TL ödeyecek.

Mangaldaki etin üzerine sıkılması için kullanılan limonun kilosuna ise 14 ile 15 TL verecek. Mangal kömürlerinin fiyatı ise 8 TL ile 30 TL arasında yer alıyor.

Elmanın kilosunu 4,5 ile 7, armut 16- 25, muz 8-10, üzümün kilosu 23, kirazın 26, kayısının ise 22 TL.

İÇECEKLER

Kurban bayramında 2,5 litrelik kolaya 6.50, 1 litre meyve suyuna ortalama 6-9 TL ödeyecek.

Alkollü içecekleri tercih edenlerle ise rakıya 30-110 TL arası, zıvanaya 35-105, viskiye 40-450 TL, şaraba 35-90, votkaya 90-135 TL ödemek zorunda kalacak.

Bayramların vazgeçilmezi tatlılar ise bir aileye 130 TL mal olurken, bayram şekerine 25 TL civarında ödeme yapacak.

Bir kilo kuru yemiş kilosu 130, Antep fıstığı ve fildişi için 110, bademe 60 TL ödeyecek.