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Bayram yarın başlıyor

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Bugün arife. 4 günlük Kurban Bayramı yarın başlayacak. Bayram namazı tüm camilerde 06.09'da kılınacak

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Bayram yarın başlıyor
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İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı Çarşamba günü başlıyor. 4 günlük Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı saat 06.09'da kılınacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği kabul edecek. Saat 10.30’da başlayacak bayram tebriği halka açık olacak.
Din İşleri Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre KKTC'den 210 civarında kişi, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal toprakları ziyaret ediyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.
 
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