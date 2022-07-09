Bayram sevinci

Dört gün sürecek Kurban Bayramı bugün başladı

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramıbugün başladı. 4 günlük Kurban Bayramı'nın namazı saat 06.14’te kılındı.

Tatlıların yapıldığı, yemeklerin hazırlandığı ve küslüklerin son bulup, ailelerin bir araya geldiği bayram için son hazırlıklar arife günü olan dün tamamlandı.

Pandemiden dolayı bir süredir yapılmayan Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş bu bayram yapılabilecek. Mahkumlar 4 gün boyunca 2 periyot halinde aileleriyle toplam 5 kişiyi geçmeyecek şekilde görüşebilecek. İlk periyot sabah 09.00-12.00, ikinci periyot ise 13.00-16.00 saatlerinde olacak. Bayramın birinci ve ikinci günü ağır cezalılar, üçüncü günü birinci periyotta hafif cezalılar, üçüncü günü ikici periyot ile dördüncü günü de hükümsüz tutuklular aileleriyle açık görüşme yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği kabul edecek. Saat 10.30’da başlayacak bayram tebriği halka açık olacak.

Mezarlıkların da ziyaret edildiği Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

