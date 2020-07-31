Bayram öncesi Cypruvex’te işçi kıyımı

Güzelyurt bölgesindeki Cypruvex narenciye fabrikasında bayram arefesinde kurumun zarar ettiği gerekçesiyle yıllardır burada çalışan 13 işçinin işlerine son verildi

Niyazi ErgülenÜlkemizin narenciye işleme fabrikası olan Güzelyurt’taki Cypruvex’te Kurban Bayramı öncesi işçi kıyımı yapıldı.Cypruvex’te yıllardır çeşitli işler yapan 13 işçi Arefe günü işsiz kaldılar.Kurumun yıllardır işçi kadrosunda çalışanlarından Niyazi Kocaman (Kaynakçı), Hasan Çuvalcıoglu (Hasatcı), Rahman Köle (Hasatci,) Sertan Gülbeş (Forklifçi) Musa Karacaali (Forklifçi), Mustafa Kahvvecioğlu (Elektrik Teknisyeni), Kemal Akel ( Ürün Teslim Alan), Servet Özmen (Bekçi,) Oktay Kızılkaya (Bekçi), Süleyman Yalım, (Bekçi) ve Gülperi Beteri dün sabah Cypruvex yönetim kurulu ve müdür tarafından çağırılıp işten durduruldukları kendilerine bildirildi.İşten durdurulmalarına gerekçe olarak ise zarar ettiklerini söylediklerini dile getiren işçiler, oysa işten durdurulacakları kendilerine 6 hafta önce yazılı bildirilmesi gerektiğini ifade ettiler.Cypruvex’te 2010 yılın dan beridir çalışan işçilerin işlerine son verildiğini ancak bazı işe yeni girenlerin ise kadrolandığını söyleyen işçiler burada tamamıyla bir partizanlık olduğunu sözlerine eklediler.İşlerine son verilen işçiler ise Cypruvex fabrikası önüne çadır kururarak adalet istediklerini dile getiren pankart açtılar.