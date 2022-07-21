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Bayram Karaman son yolculuğuna uğurlandı

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72 yaşında hayatını kaybeden Bayram Karaman Çatalköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi

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Bayram Karaman son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını dün kaybeden eski milletvekili ve sendikacı Bayram Karaman, bugün Çatalköy’de son yolculuğuna uğurlandı.
72 yaşında hayatını kaybeden Bayram Karaman Çatalköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, sendikacılar, Karaman’ın yakınları ve ailesi katıldı.
Uzun yıllar sendikacılık geçmişi bulunan ve iki dönem CTP milletvekilliği de yapan Bayram Karaman, bir süredir tedavi görüyordu.

Adı Dome Otel’le özdeşleşen Bayram Karaman, turizmle ilgili sendikalarda başkanlık; 2003-2009 arasında da CTP’den milletvekilliği yapmıştı.
Karaman, evli ve iki çocuk babasıydı.
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