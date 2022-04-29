Bayram için geri sayım

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor



İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

2 Nisan’da başlayan Ramazan ayı, 30 gün boyunca tutulan oruç ardından arife günü olan 1 Mayıs’ta tutulacak son oruçla tamamlanacak.

3 günlük Ramazan (Şeker) Bayramı namazı, ülke genelindeki tüm camilerde pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle kılınacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, bu yıl Ramazan için fitre miktarının alt limitini 73 TL olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da halkla bayramlaşacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki bayram tebriki, halka açık olacak.

Mezarlıkların da ziyaret edildiği Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

Merkezi Cezaevi’nde ise, pandemi önlemleri çerçevesinde bu bayram da mahkumlar aileleriyle açık görüşme yapamayacak.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, pandemi nedeniyle bu bayram da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açık görüşe olumlu rapor vermediğini belirterek, mahkumların aileleriyle 2 yetişkin, 3 çocuk olacak şekilde kapalı görüş yapılabileceğini söyledi.

Pandemi süresince mahkumların aileleriyle online görüşmelere olanak verildiğini ifade eden Erdoğan, yeni süreçte görüşmelerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin raporu doğrultusunda düzenleneceğini kaydetti.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.