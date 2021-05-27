Bayrak direkleri polemiğe neden oldu

Mağusa surlarına dikilen KKTC ve TC bayrak direkleri, beraberinde polemiklere sebep oldu

TMT Mücahitleri Derneği, önceki gün Mağusa tarihi surlarının üstüne çıkarak bayrak dikti.Gazimağusa surlarına dikilen KKTC ve TC bayrak direkleri beraberinde polemiklere de sebep oldu.Akkule üzerinde bulunan boşluğa direklerin tutturulması için dökülen 4 metrekare çapında 30 santim kalınlığındaki taban betonlar bazı kesimler tarafından tepki ile karşılandı.Eski eserler dairesinin bu beton zeminlerin dökülmelerine karşı olumsuz görüş vermesine rağmen yine de oraya döküm yapılıp bayrak direklerinin dikildiği belirtildi.Beton zeminlerin dökümünün yapılmasına Eski Eserler Dairesi’nin izin vermemesine rağmen yine de bayrak direklerinin dikilip üzerlerine bayrakların çekilmesi, özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.Tartışmalarda “Lüzinyan, Venedik, İngiliz, Osmanlı mirasının üzerine KKTC usülü hazır beton dökmüşler. Sahip olduğumuz değere bu kadar duyarsız, kendi kentine ve kentinin tarihine bu kadar düşman olma psikolojik bir sorun değilse nedir?” şeklinde yorumlar yapıldı.Öte yandan Mağusa İnisiyatifi, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının görmezden gelindiğini ve Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısının tahrip edildiğini açıkladı.“Mağusa Surlariçi 2300 yılı aşkın tarihe sahip, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürel değerdir” diyen Mağusa İnisiyatifi, bu değerin korunmasının önemine dikkat çekti.Mağusa İnisiyatifi, eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının hiçe sayılarak, Ravelin üzerine beton dökülüp bayrak direkleri dikildiğini belirtti, “Yapılan tahribat ile milliyetçi arzularını tatmin etmek isteyen kesimlerin, kente saygısızlık gösterdiği açıktır” dendi.Açıklamada şu talep dile getirildi:“Mağusa İnisiyatifi olarak Mağusa Suriçi'nde Ravelin Burcu üzerine beton dökerek dikilen bayrak direklerinin kaldırılmasını ve verilen tahribatın bir an evvel durdurulmasını, bu tahribatı yapanlara yasal işlem yapılmasını talep ediyoruz.”