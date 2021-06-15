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Bayrak dikili kalsın ama beton kalksın

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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, “Kimse bizim bayrak sevgimizi sorgulayamaz, bayrak dikilmesine değil beton dökülmesine karşı çıktık” dedi

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Bayrak dikili kalsın ama beton kalksın

 
YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “bayraklara dokunan el kırılır” sözlerinin ardından bayrakların kaldırılması kararını alan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced konuştu.
Ced, “kimse bizim bayrak sevgimizi sorgulayamaz, biz bayrak dikilmesine değil beton dökülmesine karşı çıktık” dedi.
Ced’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
“Ülke mirası dünya mirası olan tarihi eserleri korumakla mükellefiz. Benim bulunduğum makamda bunu korumak zorundayım. Kaymakamlık tarafından yazı yazıldı ancak biz karar üretmeden şuanda dikilmiş noktaya bayrakları diktiler. Benim ya da arkadaşlarımızın bayrak dikilmesiyle ilgili herhangi bir kararımız yoktur bizim sadece betonarme bir yapının üzerine oturtulan bayrak direkleri ve eski esere vereceği zararla ilgili duyarlılığımız var.
Bizler de bayrak konusunda hassasız. Bayrak indirme niyeti olanların karşısında onlardan önce bir dururuz. Babalarımız, dedelerimiz cephelerde savaştı esir düştü. Bayrağa karşı uzanan bir el yoktur bizim tarafımızdan. Herkesten önce biz kırarız o elleri. Bayrak sevgimizi kimse sorgulayamaz.
İkiye iki bir beton iki plaka döküldü. Biz Anıtlar Yüksek Kurulu olarak buna karşı çıktık. Bayrak dikilmesine karşı çıkmadık. Keşke bizimle istişare halinde dikilseydi beraber dikseydik hatta. Bu yapı yıkılsa ben kime hesap vereceğim, dünya kültür mirası listesinde bir yer ben dünyaya nasıl hesap veririm.
Geçmişte bu bayraklar vardı, daha yüksek bir noktada vardı hatta bayrakların eski paslı demirleri de hala daha asılıdır. Ortak bir şekilde bu meseleyi halletmeliyiz. Bayrak dikili kalsın ama beton kalksın.”
 
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