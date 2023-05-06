“Bayrağı daima göklerde dalgalandıracağız”

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurguladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan 46/1’inci Dönem Asteğmen ve 46/2’nci Dönem Çavuş Celbi Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenle ant içti.

Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC’nin varlığını, bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan asteğmen ve çavuş celbinin huzurda yemin ettiklerini kaydetti.

Topaloğlu, "Asker ocağına kısa bir sürede uyum sağlayarak Kıbrıs Türkü olmanın gururu ile kahraman Mücahit oldular” dedi.

Topaloğlu, genç Mücahitlerin, güvenini şanlı tarihinden, gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan GKK’nın saflarına katıldıklarını kaydetti.

Ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “Yapılan yemin Türk gencinin özünde var olan göreve hazır olmanın, kanun, nizam örf ve adetlere bağlılığın, vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancının sesli bir ifadesidir” dedi.

Topaloğlu, ant içen Mücahitlerin ulvi görevi başarıyla yerine getireceklerine, bayrağı daima göklerde dalgalandıracaklarına inanç belirtti.

Topaloğlu, “İçtiğin andın gereği olarak devletimizin egemenliğini sürdürmek, vatanımızı barış içerisinde korumak, ana gaye olacaktır” dedi.

ETKİN

Celp adına konuşan Asteğmen Ada Enver Etkin ise askerlik hizmetinin kutsal görev olduğunu, üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirebileceğini söyledi.

Etkin, ecdadın kutsal emanetini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyduklaırnı vurguladı. Etkin, milletin vereceği her görevi tereddütsüz yerine getireceklerini, KKTC’nin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olduklarını, ettikleri yemine hayat boyu sadık kalacaklarını kaydetti.

