Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü ve Karayolları Dairesi Müdürlüğü mevkilerinde değişikliğe gidildi. Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü ve Karayolları Dairesi Müdürlüğü mevkilerinde değişikliğe gidildi. Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.





Buna göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevine 23 Mart 2022 tarihinde atanan Dürdane Abi Acı görevden alındı, yerine Mustafa Yeşil atandı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü görevini 6 Ekim 2022’den beridir sürdüren Mustafa Yeşil görevden alındı, yerine Dürdane Abi Acı getirildi.

