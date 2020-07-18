BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: BİLİŞİM SUÇLARI YASASI, TÜM ÖZGÜRLÜKLERE SAYGILI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bilişim Suçları Yasası’nın iddiaların tam tersine tüm özgürlüklere saygılı, maddeleriyle kişi ifade özgürlüğü, haysiyeti koruyucu içeriğe sahip olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun hatalı bilgilendirilmemesi adına kısa bir açıklama yapılmasının elzem olduğuna işaret edildi.

Dünden itibaren gelişen bir dizi olay ve sonrasında yaşanan bazı gelişmeler doğrultusunda yakın zamanda yasallaşan “Bilişim Suçları Yasası” üzerinden gereksiz bir polemik yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bahse konu yasanın iddiaların tam tersine tüm özgürlüklere saygılı, maddeleriyle kişi ifade özgürlüğü, haysiyeti koruyucu içeriğe sahip olduğu kaydedildi.

Mahkeme kararı olmaksızın, keyfî bir şekilde itilaf konusu olan yayınlara erişimi engellemeye yönelik adım atılmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamanın devamı şöyle:

“Yasayı okuyan hemen herkesin kolayca ana esasları anlayabileceği düşüncesindeyiz. Gerekli araştırma yapılmadan, ilgili tarafların görüşü alınmadan, herhangi bir muhabir imzası olmadan “özel haber” olarak, kişi ve kurumların itibarını zedeleyici yayınların, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini yanlış bulmaktayız. Her halükarda, gerçekleri yansıtmayan bilgiler ile kişileri itham etme, zan altında bırakma ile “ifade özgürlüğü” arasındaki farkın kararını bağımsız KKTC Mahkemeleri verecektir. Öte yandan gerçeği yansıtmayan bahse konu yayınlar çerçevesinde ilgili Daire ve Bakanlık hukukçuları mevcut yasalarımız çerçevesinde gerekli hukuki adımları atmaktadır”