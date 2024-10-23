İsias davasında savunma avukatları kışkırtıcı ifadeler kullandı, acılı ailelerden bir kısmı nefes alma sorunu yaşadı, bayılma noktasına gelenler oldu

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasında, sanık avukatları ile aileleri arasında çıkan tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi. Duruşma, dün sabah saat 10.00’da başladı ve sanık avukatlarının tahrik edici sözleri ortamın gerginleşmesine yol açtı. Yaşanan tartışmanın ardından duruşmaya 13.00’e kadar ara verildi.

Sanıklar Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'un avukatı Fuat Göktaş, delillerin okunmadığını belirtti ve "Bina neden yıkıldı, bunu hep birlikte bulalım. Yan binaların hepsi yıkıldı," dedi. Bu açıklama ailelerin tepkisini çekti. Aileler, avukatların yalan söylediğini iddia ederek sanık avukatlarıyla sözlü tartışmaya girdi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

Sanık avukatlarının kışkırtıcı tavırları ve aileleri hedef alan söylemleri salonu gerdi, Mahkeme Başkanı salonu boşaltarak duruşmaya ara verdi, ailelerden bir kısmı nefes alma sorunu yaşadı, bayılma noktasına gelenler oldu…

Gerginliğin nedenlerine ilişkin konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Savunma avukatlarının hitapları sırasında, binanın sağlamlığı konusunda argümanlar ortaya kondu. Ancak daha sonra kışkırtıcı ifadeler kullanıldı ve salon kontrolden çıktı. Sinir boşalmaları yaşandı, üstlere yürünmeler yaşandı ve ara verildi” dedi.

AVUKAT ASLI MURAT: “AİLELERİ HEDEF ALARAK HAT BİLDİRMEYE ÇALIŞTILAR”

Yine Barolar Birliği’nden, İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat ise yaşananlara ilişkin, “Savunma avukatları, aileleri tetikleyici cümleler sarf etti. Bir meslektaşımın böyle şeyler yapmasından dolayı çok üzgünüm. Biz avukatlar, mesleğimizi sakin şekilde icra etmek zorundayız” dedi.

Murat, “Savunma avukatları maalesef acıyı tetikleyici, olayı manipüle edici bazı cümleler sarf ettiler. Bundan hepimiz çok etkilendik. Ailelerin bir kısmı ciddi şekilde tetiklendi, bayılma noktasına gelenler, nefes almakta zorlananlar oldu. Aileleri hedef alarak hat bildirmeye çalışan meslektaşlar gördük. Bu büyük bir hayal kırıklığı… Aynı avukatlar, her seferinde benzer şekilde davranıp acıları tetikliyorlar” şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarının, savunma sırasında “çok kaliteli bir bina yaptıklarını, hiçbir sıkıntı olmadığını, çevredeki binaların İsias’ın yıkılmasına neden olduğunu” iddia ettiklerini belirten Murat, “Ancak maalesef meseleyi savunmadan çıkartıp, saldırganlaştılar. Bu kadar acıya rağmen usturuplu şekilde salonda oturup davayı sakince dinleyen kişilere karşı bu kadar saldırgan davranılması kabul edilemez. Hakaretlere kimse dayanamadı. Bire bir hedef haline getirdiler aileleri” ifadelerini kullandı.