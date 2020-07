Bay-Sen'den Başbakanlığa siyah çelenk

Bay-Sen BRTK’da baskı uygulandığı ve TİS’e uyulmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaparak siyah çelenk bıraktı





Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), kurum çalışanlarına mobbing uygulandığını ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı, siyah çelenk bıraktı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat ve mensubu olduğu Hür İş Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu’nun konuşma yaptığı eylemde, Başbakanlık önüne siyah çelenk konuldu.

KANAT: “YENİ AKİT İMZALATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat eylemdeki konuşmasında, eylemi BRTK çalışanlarının huzursuzluğunu ve mutsuzluğunu dile getirmek için düzenlediklerini, Haziran’da imzalanan toplu iş sözleşmesine göre kurumda kadrolu olarak çalışmayanlara, her yıl yeni akit yapılmasının gerek olmadığını ancak buna rağmen çalışanlara yeni akit imzalatılmaya çalışıldığını savundu.

BRTK’da 1993’ten itibaren akitle işe alımların yapıldığını ifade eden Kanat, 2014’te imzalanan toplu iş sözleşmesinde, BRTK çalışanları ile başlangıçtaki akdin sonlandırılmadığı hallerde, akdin süresi dolduğunda yenilenmiş sayılacağının belirtildiğini, akdin sonlandırma nedenlerinin de yazılı olduğunu kaydetti.

Akitlerin yenilenmesi konusunda Başbakan’a sıkıntılarını aktardıklarını, Başbakan’ın konuyla ilgileneceğini ve konuşacağını ifade ettiğini savunan Kanat, “Başbakan’a soruyoruz, acaba konuştu mu? Konuştuysa, atadığı kişilere söz mü geçiremiyor? Başbakan’ın bu sıkıntıyı bir an önce çözmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Esasen sorunun çözümü için BRTK Yasası’nda düzenleme yapılması gerektiğini belirten Kanat, “Yasa istiyoruz. En büyük isteğimiz budur” dedi.

Kurumda çalışanlara baskı uygulandığını da ileri süren Kanat, “Bir an önce Kurum Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın kurum içerisinde yapmış oldukları mobbingden, baskıdan, tehditten vazgeçmesi gerekir” diye konuştu.

Kanat, sorunun çözümlenmemesi halinde eylemlerini sürdürme uyarısında da bulundu.

SERDAROĞLU: “ATTIKLARI İMZAYA SAHİP ÇIKMIYORLAR”

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ise, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında Başbakan’ın da onur konuğu olarak bulunduğunu, tüm kesimlerin attığı imzaya sahip çıkması gerektiğini, ancak Hükümetin devlet tarafının imzasına sahip çıkmaması gibi bir durumla karşı karşıya olduklarını, atılan imzalara devlet yetkililerinin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

“Hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin çatışma içerisinde olduğunu, Hükümetin görev yapamadığını, iki parti başkanının ben hükümeti bozan taraf olmayayım derdinde olduğunu” öne süren Serdaroğlu, bundan toplumun zarar gördüğünü ifade etti ve “Bay-Sen’in durumu tüm sektörlerin durumudur” dedi.

Hükümeti sorunların çözümlerini ötelemekle de suçlayan Serdaroğlu, “Toplumu artık ‘haftaya gelin, bir hafta sonra, tamam’ diyerek öteleyemezler” dedi.