BAÜ’de mezuniyet coşkusu

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin 2022-23 Yılı Mezuniyet Töreni görkemli bir şekilde yapıldı. Mezun öğrenciler, diploma almanın sevincini ve gururunu yaşadı

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin (BAÜ) 2022-23 Yılı Mezuniyet Töreni, önceki akşam BAÜ Alayköy Kampüsü’nde yapıldı.BAÜ'den mezun olanlar ve yakınları ile devlet ekranının katıldığı mezuniyet töreninde gurur ve coşku bir arada yaşandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 25 yıllık tecrübe ve başarının, BAÜ Kıbrıs kampüsünün açılması için ortaya konan gayretlerin sonucu oluşan değerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir iftihar kaynağı olduğunu belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti.Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olanların hayat boyu sürecek yolculuklarında, BAÜ’de yaratılan tecrübe, kültürel değer ve eğitim kapasitesinin rehber olacağını dile getirerek, hayat boyu eğitimin sürdüğüne de işaret etti.Hayatın getirdiği sınavlar karşısında çok çalışarak üretmek gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı, yaratıcı ve çalışkan insanlara dünyanın değişken koşullarında başarı elde edebilmeleri için destek olunması gerektiğini söyledi. Ülkelerine geri döndüklerinde Bahçeşehir ailesinin mezunlarına iletişim kanalları ile desteğini sürdüreceğine inanç belirten Tatar, dürüstlük ile etik değerleri korumanın önemine de vurgu yaptı.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmada, Üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli aşamalar kaydettiğini ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.Öğrencilerin mezun olduktan sonra KKTC’nin tanıtılmasında öncülük edeceklerine inandığını dile getiren Töre, gençlerin birer bayrak olduğunu ve bayrağı asla yere düşürmemesi gerektiğini belirtti.Mezun gençlere fikirlerinde ve düşüncelerinde hür olmalarını ve esareti kabul etmemelerini tavsiye eden Töre, her zaman hümanist olmalarını diledi.