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Baturay Özdemir’in Moe Açık Hava Sahnesindeki Gösterisi İzleyicileri Kahkahalara Boğdu

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Baturay Özdemir’in Moe Açık Hava Sahnesindeki Gösterisi İzleyicileri Kahkahalara Boğdu
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Stand-up komedinin yükselen yıldızlarından Baturay Özdemir, 16 Ağustos akşamı Yakın Doğu Kampüs içerisindeki Moe Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği gösteriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Özdemir, mizahi üslubu ve zekice kurguladığı esprileriyle sahnedeki enerjisini izleyicilere aktararak, katılımcılara kahkaha dolu anlar yaşattı.

Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen bu özel etkinlik, yaz akşamlarını renklendiren kahkaha dolu buluşmalara bir yenisini daha ekledi. Yoğun ilgi gören gösteri, Moe Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen stand-up etkinliklerinin ne denli başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gösteriyi izleyenler arasında ünlü isimler Zuhal Topal ve Korhan Saygıner da bulunuyordu.

Kahkaha dolu bu gecenin ardından, Moe Açık Hava Sahnesi, 6 Eylül akşamı ünlü komedyen Tolga Çevik’i ağırlamaya hazırlanıyor. Türk mizahının usta isimlerinden Tolga Çevik, sahnedeki performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Komedi tutkunları bu özel etkinliği kaçırmamalı.

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