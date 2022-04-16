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“Battık söylemleri külliyen yalan”

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CTP Milletvekili Devrim Barçın “Mart 2022 sonu itibariyle yerel gelirlerimiz ile yerel giderlerimizi karşıladığımızda bütçemiz artı 247 milyon TL veriyor” dedi

“Battık söylemleri külliyen yalan”
 
 
CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KKTC bütçesinin Mart 2022 sonunda "artı"da olduğunu belirterek "para yok" söylemlerinin yalan olduğunu ifade etti.
Barçın'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
Maliye Bakanlığı resmi verilerine göre Mart 2022 sonu itibariyle yerel gelirlerimiz ile yerel giderlerimizi karşıladığımızda bütçemiz ARTI 247 MİLYON TL veriyor.
Bu rakam Mart 2021'de ise EKSİ 135 MİLYONDU.
Özetle dostlar, battık gittik, para yoktur vb. söylemler, Maliye rakamlarına göre külliyen yalandır ve hak budamaya yönelik yapılan bir algı operasyonudur.


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