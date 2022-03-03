BAT, Ar-Ge merkezinin kapılarını sanal olarak ziyaretçilerine açtı

BAT, küresel Araştırma ve Geliştirme merkezini, sanal turla ziyaretçilerine açarak, en son bilimsel teknoloji ve ve inovasyonu keşfetmelerine olanak sağlıyor



Tütün Zararının Azaltılması (Tobacco Harm Reduction - THR) konusunda gelişmelerin bilimsel yaklaşımlarla ziyaretçilere aktarıldığı Ar-ge merkezinde, BAT'ın biyoloji, kimya, toksikoloji, duyusal bilim, aerosol analizi, ürün güvenliği, tüketici iç görüleri ve bitki biyoteknolojisi dahil olmak üzere önemli ve gelişmekte olan alanlarda da bilgi paylaşılıyor.

360 derecelik laboratuvar turları, animasyonlar, videolar, bilim insanı profilleri, podcast'ler ve daha fazlasıyla, Ar-Ge Sanal Ziyaretçi Deneyimi, BAT'nin bilimsel araştırmaları hakkında bilgi edinmek isteyenler için ana nokta olacak.



BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly: “Ar-Ge çalışmalarımız, işimizin odağında yer alıyor. Bilime ve araştırmaya odaklanmamız, sigaraya karşı daha iyi bir alternatif sunmak amacıyla yeni kategori ürünleri, geliştirmemizde önemli rol oynuyor. Ar-Ge merkezinde tüketici tercihlerinin yanı sıra teknolojik gelişmeleri dikkate alarak çalışıyoruz. Sanal Ar-Ge Ziyaretçi Deneyimimiz, bilimin uçsuz bucaksız zenginliğini ve yeni nesil ürünlerimizin, Tütün Zararının Azaltılmasında oynadığı rolü destekleyen önemli bilimsel kanıtlar içeriyor.” dedi.

BAT, halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için yenilikçi yollar bulma amacı doğrultusunda yılda yaklaşık 350 milyon sterlinlik yatırım yapıyor ve 2030 yılına kadar yeni kategori ürünlerini 50 milyon tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.



Sanal Ar-Ge merkezi



BAT Ar-Ge Merkezi, bilimsel araştırmalardaki şeffaf yaklaşımını 2011'den bu yana ziyaretçileri ile paylaşırken, pandemi döneminde uluslararası seyahatlerin azalmasının etkisiyle sanal Ar-Ge deneyim merkezini hayata geçirdi. BAT, İngiltere'nin Southampton kentindeki küresel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni, sanal turla ziyaretçilerine açarak, en son bilimsel teknolojileri keşfetmelerine ve sanal ortamda dolaşırken, önde gelen bilim insanlarıyla tanışmalarına fırsat sağlıyor.Tütün Zararının Azaltılması (Tobacco Harm Reduction - THR) konusunda gelişmelerin bilimsel yaklaşımlarla ziyaretçilere aktarıldığı Ar-ge merkezinde, BAT'ın biyoloji, kimya, toksikoloji, duyusal bilim, aerosol analizi, ürün güvenliği, tüketici iç görüleri ve bitki biyoteknolojisi dahil olmak üzere önemli ve gelişmekte olan alanlarda da bilgi paylaşılıyor.360 derecelik laboratuvar turları, animasyonlar, videolar, bilim insanı profilleri, podcast'ler ve daha fazlasıyla, Ar-Ge Sanal Ziyaretçi Deneyimi, BAT'nin bilimsel araştırmaları hakkında bilgi edinmek isteyenler için ana nokta olacak.BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly: “Ar-Ge çalışmalarımız, işimizin odağında yer alıyor. Bilime ve araştırmaya odaklanmamız, sigaraya karşı daha iyi bir alternatif sunmak amacıyla yeni kategori ürünleri, geliştirmemizde önemli rol oynuyor. Ar-Ge merkezinde tüketici tercihlerinin yanı sıra teknolojik gelişmeleri dikkate alarak çalışıyoruz. Sanal Ar-Ge Ziyaretçi Deneyimimiz, bilimin uçsuz bucaksız zenginliğini ve yeni nesil ürünlerimizin, Tütün Zararının Azaltılmasında oynadığı rolü destekleyen önemli bilimsel kanıtlar içeriyor.” dedi.BAT, halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için yenilikçi yollar bulma amacı doğrultusunda yılda yaklaşık 350 milyon sterlinlik yatırım yapıyor ve 2030 yılına kadar yeni kategori ürünlerini 50 milyon tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.Sanal Ar-Ge merkezi BAT Science - RD Virtual Visitor Experience (bat-science.com) linkine tıklayarak gezilebiliyor.